Galatasaray, Eyüpspor maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tam kadro tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yarın saat 19.00’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor’a konuk olacak.