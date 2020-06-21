Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, unutulmaz kalecilerimizden Mondragon'un 49. doğum günü. İyi ki doğdun Mondi" ifadeleri kullanıldı.

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