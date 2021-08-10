Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ege Arar ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bir sezon aranın ardından evine dönen Ege Arar'a 'Yeniden hoş geldin.' der, formamızla başarılı bir sezon geçirmesinin temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki oyuncu pivot pozisyonunda oynuyor.