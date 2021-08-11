Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Monaco'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu kurucu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan Dee Bost, geçen sezon Monaco ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bost, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti.