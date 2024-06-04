Galatasaray, Erden Timur'un istifasını KAP'a bildirdi! Veda mesajı geldi

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Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan Sayın Erden Timur, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

VEDA MESAJI GELDİ

Galatasaray, Timur için veda mesajı da yayımladı:

Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden’e kalpten teşekkür ediyoruz.

Birlikte kazanılan tüm zaferler, şampiyonluklar ve sayısız mutluluklar... 💛❤️



Görevi süresince hepimizin çocukluk aşkı Galatasaray'a verdiği emeklerden ve katkılardan dolayı Galatasaraylı Erden’e kalpten teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/GWTJa7Bz8K — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) June 4, 2024