Süper Lig lideri Galatasaray, ara transferde ilk imzayı Emin Bayram'a attırdı. Sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram’ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."
DURSUN ÖZBEK: G.SARAY'IN ÇİMENTOSU EMİN'LER!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza sonrası yaptığı açıklamada Emin Bayram'dan övgüyle bahsedip, "Emin'i epey bir zamandan beri izliyorum ben. Son derece başarılı. Önümüzdeki yıllarda Galatasaray'ın geleceğini yazacak arkadaşlardan bir tanesi. Fizik ve oynadığı mevki açısından son derece faydalı. Bu sene de büyük katkısı olacak. Bundan sonrası için başarılar diliyorum kendisine. Galatasaray'ın çimentosu Emin'ler. Galatasaray sevdası Emin'de de bitmesin. Galatasaray'da yolu açık olsun. Allah sakatlık vermesin." dedi.