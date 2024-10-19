Galatasaray - Elfsborg maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'den üçüncü maçına çıkacak olan temsilcimiz, iki maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak 4 puanla 8. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar Elfsborg engelini geçip üst sıralara tırmanma hesapları yapıyor. Zorlu mücadele için bekleyiş sürereken, "Galatasaray - Elfsborg maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçları...