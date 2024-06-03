Galatasaray Ekmas'ta üç oyuncuyla yollar ayrıldı

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Galatasaray Ekmas, 3 basketbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic'e gayret ve emekleri için teşekkür etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."