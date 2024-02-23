Galatasaray Ekmas'ta Jonah Radebaugh ile yollar ayrıldı

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Galatasaray Ekmas, sezon başında kadrosuna kattığı Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstermiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde toplam 16 maçta forma giyen Radebaugh, ortalama 25 dakika süre buldu. 26 yaşındaki oyuncu, 8 sayı, 4,5 ribaund, 2,81 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Jonah Radebaugh, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 11 müsabakada ortalama 22 dakika forma giydi. ABD'li oyuncu, ortalama 6,5 sayı, 3,2 ribaund ve 2,1 asistle oynadı.