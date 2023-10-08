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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Ekmas: 85 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 81 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas: 85 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 81 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Ekmas, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 85-81 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:14
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        Galatasaray Ekmas'tan 2'de 2!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Ekmas, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 85-81 yendi.

        Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğin sonlarında oyunu dengeleyen ve Samet Geyik'in üç sayılık isabetiyle ilk kez öne geçen (33-30) sarı-kırmızılılar, devre arasına 40-33 üstünlükle gitti.

        Üçüncü periyodu 58-56 önde bitiren ev sahibi takım, son anları başa baş mücadeleye sahne olan müsabakadan 85-81 galip ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılarda Walden, 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte Russell'ın 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Bu sonuçla Galatasaray Ekmas, ikide iki yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı.

        Öte yandan müsabakayı Galatasaray Kulübünün Başkanı Dursun Özbek ve İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

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