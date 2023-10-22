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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray Ekmas: 62 - Fenerbahçe Beko: 74 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas: 62 - Fenerbahçe Beko: 74 MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, derbi maçta Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 74-62 yendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 22:44 Güncelleme: 22.10.2023 - 22:44
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        Derbinin kazananı Fenerbahçe Beko
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        Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında İstanbul derbisinde Galatasaray Ekmas, sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Her iki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu mücadelenin ilk periyodunu konuk ekip, 22-18 önde bitirdi. Sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla devreye 38-35’lik skorla galip girdi. Üçüncü periyotta sarı-kırmızılılar farkın açılmasına izin vermese de Fenerbahçe, çeyreği 56-50 önde tamamlamayı başardı. Son periyotta ise oyun üstünlüğünü eline geçiren sarı-lacivertli ekip, maçtan 74-62’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray ise ikinci mağlubiyetini aldı.

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        Fenerbahçe’de Yam Madar 15, Marko Guduric ve Johnathan Montley 11’er sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Galatasaray’da ise Sadık Emir Kabaca’nın 16, Buğrahan Tuncer’in de 14 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

        Öte yandan Galatasaray Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, sağlık sorunları sebebiyle Fenerbahçe karşısında takımın başında yer alamadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Çağlar Özkan

        Galatasaray Ekmas: Muhaymin Mustafa 2, Jarell Martin 4, Torrian Walden 5, İsmet Akpınar 5, Sadık Emir Kabaca 16, Miralem Halilovic 2, Samet Geyik, Jonah Radebaugh 6, Akwasi Yeboah 2, Ömer Oralkan, Buğrahan Tuncer 14, Göksenin Köksal 6

        Yardımcı Antrenör: Nikola Birac

        Fenerbahçe Beko: Johnathan Montley 11, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Sertaç Şanlı 9, Melih Mahmutoğlu 5, Nigel Hayes-Davis 8, Tarık Biberovic 6, Mert Ekşioğlu, Hamza Mestoğlu, Marko Guduric 11, Nick Calathes 9, Yam Madar 15

        Başantrenör: Dimitris Itoudis

        1. Periyot: 22-18 (Fenerbahçe lehine)

        Devre: 38-35 (Fenerbahçe lehine)

        3. Periyot: 56-50 (Fenerbahçe lehine)

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