Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol STBL

Galatasaray, Dusan Ristic'i transfer etti

Galatasaray Nef, son olarak İspanyol ekibi Fuenlabrada'da oynayan Sırp basketbolcu Dusan Ristic'i kadrosuna kattı.

Giriş: 29.12.2022 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, Dusan Ristic'i transfer etti
AA

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı uzun rotasyonuna bir takviye yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "213 cm boyundaki uzun oyuncu Dusan Ristic’i kadrosuna ekledi. Son olarak İspanya’nın Fuenlabrada takımının formasını giyen Sırp oyuncu Dusan Ristic’e Galatasaray Nef’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz" denildi.

Ristic, Fuenlabrada forması ile bu sezon 15.7 sayı, 6.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
27 yaşındaki basketbolcu, Kızılyıldız altyapısında başladığı kariyerinde Astana, Germani Brescia Leonessa, Saratov ve Fuenlabrada takımlarında forma giydi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul'da yılbaşı öncesi işletmelere alkol denetimi
İstanbul'da yılbaşı öncesi işletmelere alkol denetimi
EYT başvuru detayları belli oldu!
EYT başvuru detayları belli oldu!
Askerlik borçlanmasıyla EYT'li olunur mu?
Askerlik borçlanmasıyla EYT'li olunur mu?
EYT eksik prim tamamlama!
EYT eksik prim tamamlama!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.