Galatasaray, Dörtlü Final'e yükseldi

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 2

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Seçkin Yener

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Burutay Subaşı,Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Sadlacek, Cansın Hacıbekiroğlu)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Utiarte, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Ivanov (Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Selim Demir, Eren Koparıcı)

Setler: 23-25, 23-25, 25-21, 25-11, 15-9

Süre: 125 dakika (26, 29, 25, 23, 22)

Karşılaşmanın son setinde Galatasaray HDI Sigorta 8-3 öndeyken tribünde çıkan kavga nedeniyle müsabaka bir süre durdu.