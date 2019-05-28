30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 89-77 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Karşılaşmaya iki ekip de pota altından sayılar üreterek başladı. Galatasaray Doğa Sigorta, Webster'in iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 11-7 üstün geçti. Auguste'nin pota altından bulduğu sayılarla 7-0'lık seri yakalayan ve 7. dakikada farkı çift hanelere çıkartan (18-7) sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Can Korkmaz'ın üç sayılık basketiyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, hücumlardan boş dönen Gaziantep Basketbol karşısında Webster ve Hayes'in arka arkaya kaydettiği basketlerle 18. dakikada farkı 21 sayıya (48-27) taşıdı. Konuk ekip Jekiri'nin sayılarıyla farkı azaltsa da sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına 48-34 galip durumda gitti.
İkinci yarıda pota altından Jekiri ile sayılan üreten Gaziantep Basketbol'a Harrison ve Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketleriyle karşılık veren Galatasaray Doğa sigorta, son çeyreğe 68-56 üstün girdi.
Son çeyrekte basit top kayıpları yapan Gaziantep Basketbol karşısında hızlı hücumlarla potaya giderek sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 33. dakikada farkı 22 sayıya (78-56) taşıdı. Webster ve Auguste'nin basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 89-77 galip ayrıldı.
Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de izledi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Kaan Büyükçil
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 18, Göksenin Köksal 12, Harrison 11, Hayes 14, Auguste 13, Caner Erdeniz 4, Ege Arar 4, Can Korkmaz 10, Arapovic 3
Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 9, McKissic 22, Vasiliauskas 6, Jelovac 7, Jekiri 16, Doğan Şenli 8, Kadir Bayram, Orhan Haciyeva 9, Murat Göktaş, Yunus Çankaya
1. Periyot: 23-16
Devre: 48-34
3. Periyot: 68-56
Beş faulle çıkanlar: 39.02 Harrison, 39.23 Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta)
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