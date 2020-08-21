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HaberlerBasketbol

Galatasaray Doğa Sigorta'ya Hankins şoku

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Zach Hankins, öngörülemeyen sebeplerden dolayı takımla sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada oyuncunun yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılığın gerçekleştiği belirtildi

21.08.2020 - 18:13 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Doğa Sigorta

Sarı kırmızılı takıma yeni transfer Hankins'ten şok bir haber geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zach Hankins, "Öngörülemeyen sebeplerden dolayı, İstanbul'da yaşamaya daha başlayamadan Galatasaray ile yolları ayırdığımı üzülerek açıklıyorum. Kulübe iş birliği, bana olan ilgileri ve taraftarların inanılmaz destekleri için minnettarım. Ailem, takım ve ben gelecekte beni bekleyen her şey için heyecanlı ve hazırız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray da konuya ilişkin biri açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır.

Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz"

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