Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li şutör oyun kurucu R.J. Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da forma giyen 1993 doğumlu oyuncu için, "Yeni transferimiz R.J. Hunter'a sarı kırmızılı formaya hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.