D Grubu'nda Dolomiti Energia'nın yanı sıra Polonya'nın Asseco Arka, Karadağ'ın Buducnost Voli, Almanya'nın Ewe Baskets ve İspanya'nın Unicaja Malaga takımlarıyla mücadele edecek sarı-kırmızılı takım, ULEB Avrupa Kupası'nda sezonu deplasmanda açacak.

Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.

Bu organizasyonda 2016'da şampiyon olan Galatasaray, geçen sezon ise normal sezonda gruptan çıkamamıştı.

Dolomiti Energia ise dördüncü sezonuna başlayacağı organizasyonda en önemli başarısını 2015-2016 sezonunda yarı final oynayarak elde etti.