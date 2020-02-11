11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu´nda oynanan mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi Zachary Auguste ile boyalı alanı etkili kullandı ve Matt Lojeski´nin son saniyelerdeki dış atış isabetine karşın Galatasaray Doğa Sigorta ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.
İkinci periyoda da iyi başlayan taraf olan İstanbul temsilcisi, Antoine Poythress´in de skora katkısıyla aradaki farkı açmaya başladı. TOFAŞ bu bölümde Berkan Durmaz ile üst üste dış atış isabetleri bulsa da, Auguste´nin skorer oyunu devam edince Galatasaray Doğa Sigorta soyunma odasına 55-47´lik skor avantajıyla girdi.
Dönüşte Muhsin Yaşar´ı kullanarak oyuna denge getirmeyi amaçlayan TOFAŞ, savunma sertliğini sağlayamayınca Galatasaray Doğa Sigorta 25'inci dakikayı 67-55 önde geçti. Seyircisinin de desteğiyle hücumda ritim bulan ev sahibi, final periyoduna ise 73-64 üstün başladı.
Son periyotta reaksiyon gösteremeyen TOFAŞ karşısında rahat başlayan İstanbul temsilcisi, Göksenin Köksal ve Malik Harrison´ın üçlükleriyle farkı 15´e çıkardı (86-71). Son bölümlerde tamamen rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, maçı da 98-81 kazandı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle 14-16 Şubat tarihlerinde Ankara´da yapılacak dörtlü finallere yükseldi.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Ayşenur Yazıcıoğlu
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 4, Aaron Malik Harrison 17, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 2, Zachary Auguste 32, Alexander Antoine Poythress 15, Can Korkmaz 14, Ege Arar 2, Göksenin Köksal 10
TOFAŞ: DJ White 2, Sammy Mejia 8, Rion Brown 3, Tarik Phillip 18, Muhsin Yaşar 19, Muhaymin Mustafa 7, Berkan Durmaz 11, Barış Ermiş 4, Matt Lojeski 9
1'İNCİ PERİYOT: 25-24
İLK YARI: 55-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-64
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