04 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Doğa Sigorta: 96 - Gaziantep Basketbol: 84
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Serkan Emlek, Sinan İşgüder, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 6, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 17, Whittington 8, Auguste 9, Harrison 18, Emir Gökalp 10, Poythress 14, Can Korkmaz 5, Ege Arar 4, Caner Erdeniz
Gaziantep Basketbol: Vasiliauskas 7, Rich 21, Crawford 2, Orhan Aydın Haciyeva, Buva 11, Cem Ulusoy 7, Jelovac 22, Erol Can Çinko 5, Metehan Akyel 7, Can Uğur Öğüt 2
1. Periyot: 28-19
Devre: 55-37
3. Periyot: 72-63
Mücadeleyi, kulüp başkanı Mustafa Cengiz de yerinde takip etti.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikasını Galatasaray Doğa Sigorta, 14-9 üstün geçti. Son dakika içimde Pothress'ın isabetiyle farkı çift hanelere (26-16) çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 28-19 önde tamamladı.
Müsabakanın ikinci periyodunda hücumda etkili bir görüntü ortaya koyan Galatasaray Doğa Sigorta, Harrison ve Göksenin Köksal önderliğinde sayılar buldu ve soyunma odasına 55-37 üstün gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, hücumda Rich ve Jelovac ile etkili oldu. Konuk ekip, farkı azaltmayı başarsa da sarı-kırmızılılar final periyoduna 72-63 önde girdi.
Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 96-84 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi Gaziantep Basketbol formasıyla 22 sayı kaydeden Jelovac oldu. Galatasaray Doğa Sigorta'da ise Harrison'un 18, Göksenin Köksal'ın da 17 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
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