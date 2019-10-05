05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Doğa Sigorta: 85 - Bahçeşehir Koleji: 76
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Duhan Köyiçi
Galatasaray Doğa Sigorta: Jones 10, Moore 4, Harrison 5, Göksenin Köksal 8, Auguste 30, Whittington 12, Ege Arar 8, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz 2, Yiğit Arslan 6
Bahçeşehir Koleji: Wilson 19, Hardy 23, Johnson 11, Clark 11, Mathiang 5, Cevat Alper Özcan, Hadi Özdemir, Can Altıntığ 3, Doğan Şenli, Altan Erol 4
1. Periyot: 25-21
Devre: 48-39
3. Periyot: 67-55
Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 85-76 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Konuk ekip ise ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken pota altında Auguste'la arka arkaya basketler bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 3. dakikayı 10-4 önde geçti. Dış atış isabetleriyle oyunda dengeyi sağlayan Bahçeşehir Koleji, Wilson ve Hardy'nin skor desteğiyle 8. dakikada eşitliği sağladı: 17-17. Periyodun kalan bölümünde özellikle Auguste'la etkili olan sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 25-21 üstün bitirdi.
Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci çeyrekte Whittington'ın etkili performansıyla farkı çift hanelere çıkardı: 36-25. Mathiang'ın faul problemi yaşamasıyla sarı-kırmızılıları boyalı alanda durdurmakta zorlanan Bahçeşehir Koleji, hücumda da temposunu kaybetti. Hızlı hücumlarla sayılar üretmeye devam eden Galatasaray Doğa Sigorta, devreye 48-39 önde girdi.
İkinci yarıya savunmada ve hücumda iyi bir başlangıç yapan Bahçeşehir Koleji, 24. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 52-50. Yeniden ritmini bularak boyalı alandan kolay sayılar kaydeden Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 67-55'lik üstünlükle gitti.
Galatasaray Doğa Sigorta, son çeyreğin ilk dakikasında farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 71-55. Top kayıpları yapan ve boş atışları kaçıran sarı-kırmızılılar karşısında 13-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 36. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 71-68. Kalan sürede pota altından bulduğu basketlerle farkı bir kez daha açan Galatasaray Doğa Sigorta, son 1 dakikaya 83-74 üstün girdi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı da 85-76 kazandı.
Öte yandan, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, oyuncusu Mangok Mathiang ile tartıştı. Sudan asıllı Avustralyalı basketbolcu, tartışmanın ardından soyunma odasına giderken kalan sürede forma giymedi.
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