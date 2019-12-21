21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray Doğa Sigorta: 84 - Frutti Extra Bursaspor: 70
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Semih Vural, Özge Şentürk
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Harrison 25, Göksenin Köksal 13, Poythress 10, Auguste 5, Whittington 14, Yiğit Arslan 8, Can Korkmaz 3, Ege Arar 2, Caner Erdeniz, Emir Gökalp
Frutti Extra Bursaspor: Freeman 12, Jones 12, Lopez 12, Olaseni 7, İzzet Türkyılmaz 9, Tevfik Akdamar, Can Maxim Mutaf, Riley 16, Tuğberk Gedikli, Evren Büker, Dusan Cantekin 2
1. periyot: 18-14
Devre: 36-30
3. periyot: 54-52
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede üstünlük birkaç defa el değiştirirken 4. dakikadan sonra Göksenin Köksal ve Harrison ile skor üreten sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikayı 14-7 üstün geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakanın ilk çeyreğini Galatasaray Doğa Sigorta 18-14 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Yiğit Arslan, Whittington, Ege Arar ve Can Korkmaz ile skor bulan sarı-kırmızılı ekip, 15. dakikayı 29-23'lük skorla üstün geçti. Oyundan kopmayan yeşil-beyazlı takım, Freeman ve Riley'in basketleriyle 17. dakikanın başında farkı 1 sayıya (29-28) indirdi. Harrison, Webster ve Poythress'in bulduğu isabetlerle rakibinin öne geçmesine engel olan ev sahibi takım, devre arasına 36-30 önde girdi.
İkinci yarıya, ilk 1 dakika 20 saniyede bulduğu 8-0'lık seriyle giren Bursa temsilcisi, 38-36 öne geçti. Müsabakanın 23. dakikasında 38-38, 24. dakikasında ise 40-40 beraberlikleri sağlayan sarı-kırmızılılar, 25. dakikayı 46-40 üstünlükle geride bıraktı. Rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Frutti Extra Bursaspor, Olaseni, Lopez ve İzzet Türkyılmaz'ın basketleriyle maça tutundu. Bursa ekibinin dirençli basketbolu karşısında zorlansa da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, üçüncü çeyreği 54-52 önde bitirdi.
Son çeyrekte Harrison'un skorer oyunuyla etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 34. dakikada ilk kez farkı çift haneye taşıdı: 67-55. İyi oyununu sürdüren ev sahibi takım, 38. dakikada farkı 16 sayıya (80-64) çıkardı. Son bölümde hata yapmayan Galatasaray, sahadan 84-70 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takımda 25 sayı üreten Harrison, maçın en skorer oyuncusu olarak galibiyette başrolü oynadı. Galatasaray'da Whittington 14, Göksenin Köksal 13, Poythress de 10 sayıyla çift haneli skor üretti.
Yeşil-beyazlı takımda kenardan gelen Riley 16 sayıyla mücadele etti. Konuk ekipte, 70 sayının 52'sini maça ilk 5 başlayan oyuncular üretti.
Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ligdeki 9. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki 7 maçın tamamını kazanarak evinde yoluna kayıpsız devam etti. Frutti Extra Bursaspor 7. kez mağlup oldu.
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