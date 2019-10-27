27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 83-64 yendi.
Sarı-kırmızılılar, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler ise bu sezon ilk kez mağlup oldu.
Derbi, mücadele gücü yüksek başlarken pota altında hücum ribauntlarıyla etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 3. dakikayı 5-3 önde geçti. Topu iyi çeviren ve pota altından sayılar üreterek sarı-kırmızılı takıma karşılık veren Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 12-8 üstün bitirdi. Çeyreğin ortaları karşılıklı top kayıplarıyla geçilirken sarı-lacivertli ekip, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 8. dakika biterken farkı 11 sayıya çıkardı: 8-19. Galatasaray Doğa Sigorta, bu dakikadan sonra hücumda tempoyu artırsa da Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 21-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlere sahne oldu. Boyalı alanı iyi savunan Galatasaray Doğa Sigorta, 14. dakikada Harrison'ın üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya düşürdü: 27-28. Hücum ribauntlarında etkili olmayı sürdüren ev sahibi takım, 18. dakikada eşitliği yakaladı: 32-32. Devrenin son dakikalarında tempo yeniden yükseldi. Fenerbahçe Beko, oyuna kenardan dahil olan Williams'ın dış atış isabetiyle soyunma odasına 37-35 üstün gitti.
İkinci yarıya Galatasaray Doğa Sigorta, Whittington'ın peş peşe bulduğu basketlerle başladı ve 22. dakikada öne geçti: 40-39. Bu çeyrekte skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken sarı-kırmızılılar, 26. dakikayı 47-46 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın basketleriyle rakibinin farkı açmasını engellerken ev sahibi ekip, pota altında Auguste ve Whittington'la etkili oldu. Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 58-55 önde girdi.
Son çeyreğe arka arkaya üç sayılık basketlerle başlayan sarı-kırmızılı takım, 33. dakikada farkı 9 sayıya yükseltti: 66-57. Hücumda boş atışlardan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, top kayıplarıyla da oyun ritmini kaybetti. Galatasaray Doğa Sigorta, Webster'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bir dakika sonrasında farkı çift hanelere taşıdı: 69-57. Periyodun yaklaşık 4,5 dakikasında skor üretemeyen sarı-lacivertli takım, son anlarda oyundan düştü. Üç sayılık isabetlerle oyunun kontrolünü ele geçiren Galatasaray Doğa Sigorta, 37. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 76-59. Kalan sürede farkı 19 sayıya (80-61) kadar yükselten sarı-kırmızılılar, derbi maçı 83-64 kazandı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 17, Moore 9, Harrison 14, Göksenin Köksal, Auguste 8, Whittington 20, Yiğit Arslan 3, Can Korkmaz 8, Ege Arar 4
Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, De Colo 16, Melih Mahmutoğlu 10, Williams 14, Vesely 4, Berkay Candan 2, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 4, Datome
1. Periyot: 17-21
Devre: 35-37
3. Periyot: 58-55
Beş faulle çıkan: 38.21 Vesely (Fenerbahçe Beko)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!