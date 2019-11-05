05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müsabaka düşük tempoda başlarken Galatasaray Doğa Sigorta, 5. dakikayı 8-7 önde geçti. Pota altında ve dış atışlarda Dolomiti Energia'ya göre daha etkili olan sarı-kırmızılı takım, birinci çeyreği 21-14 üstün tamamladı.
İkinci periyoda İtalya temsilcisi daha iyi başladı. Galatasaray Doğa Sigorta, bu çeyrekte hücum süresini etkili kullanmakta sorun yaşadı. Dolomiti Energia, 14. dakikada farkı 3 sayıya (21-18) düşürdü. Daha sonra boyalı alanı savunmayı başaran sarı-kırmızılı takım, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle devreyi 14 sayılık (40-26) avantajla kapattı.
İkinci yarıya konuk ekip etkili bir başlangıç yaptı. Blackmon'ın üç sayılık basketleriyle hücumda temposunu artıran Dolomiti Energia, 23. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 43-39. Auguste'un sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Doğa Sigorta, 27. dakikayı 55-51 önde geçti. Çeyreğin son anları karşılıklı basketlerle geçilirken sarı-kırmızılılar, final periyoduna 61-56 önde gitti.
Mücadelenin son çeyreğine de isabetli dış atışlarla başlayan İtalya temsilcisi, 33. dakikanın başında 64-63 öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, bu dakikalarda rakibine savunmada karşılık vermekte güçlük çekti. Kelly ve Forray ile etkili olan konuk ekip, son 3,5 dakikaya 74-68 üstün girdi. Son bölümde taraftarının da desteğiyle savunmada temposunu bulan Galatasaray Doğa Sigorta, yakaladığı 9-0'lık seriyle bitime 1 dakika 23 saniye kala öne geçti: 75-74. Forray'ın üç sayılık basketi ve isabetli serbest atışlarla Dolomiti Energia, son 1 dakikaya 78-75 üstün girdi. Galatasaray, bitime 5 saniye kala Jones'un serbest atış çizgisinden 2'de 1 attığı hücumda Whittington ile ribaundu aldı ancak oyuncu pota altından isabet bulamadı. Kalan sürede çizgiden sayılar bulan İtalyan ekibi, maçı 81-76 kazandı.
Karşılaşmayı sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de tribünden takip etti.
Galatasaray Doğa Sigorta, gruptaki yedinci maçında 13 Kasım Çarşamba günü Almanya temsilcisi Ewe Baskets'e konuk olacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emilio Perez (İspanya),Mario Majkic (Slovenya),Denis Hadzic (Hırvatistan)
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 2, Harrison 18, Göksenin Köksal 3, Whittington 13, Auguste 17, Can Korkmaz 5, Moore 6, Jones 3, Ege Arar, Yiğit Arslan 9
Dolomiti Energia: Craft 10, Blackmon 11, King 9, Kelly 10, Knox 14, Forray 19, Mezzanotte 3, Mian 5, Pascolo
1. Periyot: 21-14
Devre: 40-26
3. Periyot: 61-56
Beş faulle çıkanlar: 39.55 Forray (Dolomiti Energia),39.59 Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta)
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