Galatasaray Divan Kurulu ertelendi

Galatasaray'da 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan Divan Kurulu ertelendi. Sarı-kırmızılıların divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek olan toplantının 23 Mayıs Cumartesi gününe alındığını dile getirdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."