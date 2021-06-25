Yeni sezondaki ilk hazırlık maçında Galatasaray, Dinamo Bükreş'i konuk etmeye hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan Galatasaray Dinamo Bükreş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?



GALATASARAY DİNAMO BÜKREŞ MAÇI NE ZAMAN?

PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 18:00'de oynanacak. Karşılaşma GS TV ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.