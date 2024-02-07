Galatasaray Derrick Köhn'de mutlu sona yakın!
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman futbolcu Derrick Köhn'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Ara transfer döneminde Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da sıra geldi sol bek takviyesine...
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Sarı-kırmızılı yönetim, Alman futbolcu Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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25 yaşındaki sol bekin menajeri İstanbul'a gelirken, yapılan ilk görüşmede önemli mesafe kat edildi.
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Transferin en geç yarına kadar mutlu sonla noktalanması bekleniyor.
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Öte yandan Alman basınından Sky.de'de yer alan habere göre; Hannover'in Galatasaray'ın yapmış olduğu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği ve oyuncusunu bonservisiyle sarı-kırmızılılara göndermek istediği belirtildi.
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Hannover, sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan Köhn için 3.5 milyon euro talep ediyor.
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Galatasaray ve Alman ekibinin kısa süre içerisinde transfer için orta noktada buluşması bekleniyor.
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DERRICK KÖHN KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 4 Şubat 1999 (25)
Doğum yeri: Hamburg / Almanya
Boy: 1,80 m
Mevki: Sol bek
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 3 mil. €
Oynadığı takımlar: Bramfeld Altyapı, Hamburg U16, U17, U19, Bayern Münih 2, Willem II, Hannover
KULÜBE GÖRE PERFORMANSI
Bayern Münih 2: 90 maç 4 Gol 15 Asist
Willem II: 66 maç 1 Gol 2 Asist
Hannover 96: 56 maç 8 Gol 12 Asist
Hamburg U19: 25 maç 1 Gol 4 Asist
Hamburg U17: 20 maç 0 Gol 1 Asist