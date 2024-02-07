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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Derrick Köhn'de mutlu sona yakın! - Son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Derrick Köhn'de mutlu sona yakın!

        Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman futbolcu Derrick Köhn'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:48
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          Ara transfer döneminde Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray'da sıra geldi sol bek takviyesine...

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          Sarı-kırmızılı yönetim, Alman futbolcu Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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          25 yaşındaki sol bekin menajeri İstanbul'a gelirken, yapılan ilk görüşmede önemli mesafe kat edildi.

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          Transferin en geç yarına kadar mutlu sonla noktalanması bekleniyor.

        • 5

          Öte yandan Alman basınından Sky.de'de yer alan habere göre; Hannover'in Galatasaray'ın yapmış olduğu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği ve oyuncusunu bonservisiyle sarı-kırmızılılara göndermek istediği belirtildi.

        • 6

          Hannover, sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euroya serbest kalır' maddesi bulunan Köhn için 3.5 milyon euro talep ediyor.

        • 7

          Galatasaray ve Alman ekibinin kısa süre içerisinde transfer için orta noktada buluşması bekleniyor.

        • 8

          DERRICK KÖHN KİMDİR?

          Doğum tarihi/Yaş: 4 Şubat 1999 (25)

          Doğum yeri: Hamburg / Almanya

          Boy: 1,80 m

          Mevki: Sol bek

          Ayak: Sol ayak

          Güncel piyasa değeri: 3 mil. €

          Oynadığı takımlar: Bramfeld Altyapı, Hamburg U16, U17, U19, Bayern Münih 2, Willem II, Hannover

          KULÜBE GÖRE PERFORMANSI

          Bayern Münih 2: 90 maç 4 Gol 15 Asist

          Willem II: 66 maç 1 Gol 2 Asist

          Hannover 96: 56 maç 8 Gol 12 Asist

          Hamburg U19: 25 maç 1 Gol 4 Asist

          Hamburg U17: 20 maç 0 Gol 1 Asist

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