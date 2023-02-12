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Galatasaray, depremzedeler için çadır bağışı çağrısında bulundu

Galatasaray, 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen depremzedeler için çadır bağışı çağrısında bulundu

Giriş: 12.02.2023 - 12:46 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, depremzedeler için çadır bağışı çağrısında bulundu
HABERTURK.COM / AA

Galatasaray Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için vatandaşlardan çadır bağışı yapmalarını istedi.

Depremin yaşanmasının ardından Nef Stadı ile Taç Spor Tesisleri'ni yardım toplama ve lojistik üssüne dönüştüren sarı-kırmızılı kulüp, yardım çağrılarını sürdürdü.

Deprem bölgesindeki barınma sorununa dikkati çeken kulübün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgesinin barınma sorununa çadır yardımlarımızla çözüm bulmak istiyoruz. Depremzede yurttaşlarımıza hızla ulaştırmak adına, bir çoğumuzun evinde olan, 'Ne zaman kullanacağız?' denilen çadırlara dahi talibiz. Yardım merkezlerimizde sizleri bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Galatasaray Kulübünün barınma ihtiyacına yönelik 500 konteyner hedefiyle başlattığı kampanya da devam ediyor.

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