Galatasaray deplasmanda kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile mücadele etti.

Karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde deplasmanda yakaladığı iyi formuna devam etti.

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Süper Lig’de dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1’lik skorla kaybeden Aslan, bu maçın ardından deplasmanda bu sezon 13, geçtiğimiz sezon da 12 olmak toplam 25 mücadelede mağlup olmadı. Cimbom, bu süreçte 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kaldı.

Galatasaray bu sezon ligde deplasmanda Hatayspor ve Kasımpaşa'ya berabere kalarak puan kaybetti.