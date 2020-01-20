Gole hasret Falcao, belki ilk kez ayağına bu kadar çok top gördü ve golünü attı. Santraforun gol attıkça açılacağını bilmeyen var mı? Saracchi ise Nagatomo’nun ciğeri sönmeden önceki haliydi… Daha ilk maçında Emre’ye yaptığı asist bir yana, ofansa büyük katkısı oldu ve sanıldığı gibi defanstaki görevini aksattığını gören olmadı.