Galatasaray dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki sabah antrenmanına 20 dakikalık ısınma bölümü ile başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda gruplar halinde ilk olarak 4'e 2 pas çalışması yapıldı, daha sonra da 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 dayanıklılığa yönelik sınırlı alanda çift kale oyunlar oynandı.

Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ardından bugün 21 yaşına giren Yunus Akgün´ün doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.