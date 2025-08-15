Galatasaray, Davinson Sanchez ile nikah tazeledi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde önemli bir hamle yaparak Davinson Sanchez ile nikah tazeledi.

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı stoperin 2027'de bitecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

Galatasaray'ın 2023 yılında 9.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'dan transfer ettiği 29 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılı formayla 77 maçta görev yaptı. Sanchez bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 4 de asist yaptı.

Profesyonel futbolcumuz Davinson Sánchez Mina'nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.



