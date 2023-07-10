Galatasaray, Davinson Sanchez'e teklif yaptı!

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Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor! Sol beke Angelino, santrfora ise Mauro Icardi için girişimler yapan sarı-kırmızılılar, stoper için de masada!

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İngiltere Premier League ekibi Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'e Galatasaray teklif yaptı.

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Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinde gözden düşen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e Galatasaray 9 milyon Euro'luk sözlü teklif yaptı.

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Sözleşmesinde son senesine giren Sanchez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Tottenham yönetimi oyuncunun ayrılığı için gerekli kolaylığı sağlayacağını belirtildi.,

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Yıldız stoperle ilgilenen 2-3 kulüp olduğu da haberin detayları arasında yer aldı.

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2017-18 sezonunda Tottenham'ın tam 42 milyon Euro ödeyerek Ajax'tan transfer ettiği Sanchez bu süreçte Premier League'de 142 maçta forma giyerken takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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