Galatasaray, Davinson Sanchez'e teklif yaptı!
Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor! Sarı-kırmızılılar, kariyerini Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da sürdüren Davinson Sanchez için harekete geçti! Sarı-kırmızılıların, Ada ekibine teklifini ilettiği belirtildi! İşte son dakika gelişmeleri...
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Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor! Sol beke Angelino, santrfora ise Mauro Icardi için girişimler yapan sarı-kırmızılılar, stoper için de masada!
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İngiltere Premier League ekibi Tottenham forması giyen Davinson Sanchez'e Galatasaray teklif yaptı.
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibinde gözden düşen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e Galatasaray 9 milyon Euro'luk sözlü teklif yaptı.
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Sözleşmesinde son senesine giren Sanchez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Tottenham yönetimi oyuncunun ayrılığı için gerekli kolaylığı sağlayacağını belirtildi.,
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Yıldız stoperle ilgilenen 2-3 kulüp olduğu da haberin detayları arasında yer aldı.
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2017-18 sezonunda Tottenham'ın tam 42 milyon Euro ödeyerek Ajax'tan transfer ettiği Sanchez bu süreçte Premier League'de 142 maçta forma giyerken takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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