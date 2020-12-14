Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası 5. tur maçına sahne olacak zorlu randevuyu kazanan adını son 16'ya yazdıracak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

GALATASARAY DARICA GB MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı 15 Aralık Salı akşamı saat 21:00'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne