        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan "Yasadışı bahis" açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan "Yasadışı bahis" açıklaması

        Galatasaray, kulüpte genel sekreterlik görevini yürüten Eray Yazgan'a açılan dava hakkında açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 13:58 Güncelleme: 14.08.2025 - 13:58
        Galatasaray'dan "Yasadışı bahis" açıklaması
        Galatasaray Kulübü, geçen sezon imzaladığı bir sponsorluk sözleşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Geçtiğimiz yıl, bir medya ajansı tarafından sponsorluk birimimize önerilen ve Türkiye Futbol Federasyonunun yazılı izni doğrultusunda dijital spor haber platformu ile imzalanan sponsorluk anlaşması, söz konusu iznin TFF tarafından kaldırılması ardından tarafımızdan derhal feshedilmiştir. Söz konusu anlaşmaya ilişkin olarak kulübümüzün maddi bir menfaat elde etmediği belgelerle sabittir. Bugün, Kulübümüz Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan hakkında dava açıldığı haberleri basında yer almıştır.

        Bahsi geçen dava, Sayın Yazgan'ın kulübümüzün bağlı ortaklığı Galatasaray Sportif AŞ adına imzaladığı sözleşmeye ilişkindir ve bu konuyla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilmektedir. Galatasaray Spor Kulübü, 120 yıllık onurlu geçmişinde olduğu gibi bugün de şeffaflık, sorumluluk ve hukuka saygı ilkeleriyle hareket etmeye devam etmektedir. Kulübümüzün ve kulüp değerlerimizin yasa dışı bahis veya benzeri gayrimeşru faaliyetlerle ilişkilendirilmesi asla kabul edilemez. Süreç sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, Galatasaray isminin hiçbir şaibenin gölgesinde kalmayacağına inancımız tamdır. Bu dava vesilesiyle Galatasaray’ı hedef alarak karalama ve iftira kampanyası yürütmeye cüret eden kişi ve kurumlar hakkında ise yasal süreçler gecikmeksizin ve istisnasız olarak başlatılacaktır."

