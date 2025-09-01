Galatasaray'dan Uğurcan Çakır hamlesi!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kalesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı ve görüşmelere başladı.
14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kale bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı radarına aldı.
Sarı-kırmızılılar milli file bekçisi için bordo-mavililerle masaya oturdu. Trabzonspor'un bonservis beklentisi 25 milyon Euro olurken, oyuncu takasının da gündemde olduğu aktarıldı.
G.Saray'ın transferde takasta kullanmak için önerdiği isimlerden birinin Berkan Kutlu olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 43 maçta kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi, 18 maçta gole izin vermedi ve 52 gol yedi.