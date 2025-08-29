Galatasaray'dan transfer harekatı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor... Sarı-kırmızılılar, kaleci transferini bu geceye kadar bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan, orta saha Hakan Çalhanoğlu takviyesi için de hareketlilik devam ediyor.
- 1
Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.
- 2
Sarı-kırmızılılar, Ederson ve Lammens transferi konusunda girişimler yapıyor.
- 3
Sarı-kırmızılı yetkililer kaleci transferini bu geceye kadar bitirmek istiyor.
-
- 4
Galatasaray kaleci transferinden sonra Hakan Çalhanoğlu için de girişimler yapacak.
- 5
Sarı-kırmızılılar Hakan’ın transferini iki yıla yayarak ödemeyi düşünüyor.
- 6
Bissouma transferi sağlığı konusundaki şüpheler nedeniyle geri plana atıldı.
-