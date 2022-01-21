Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Maç günü beklenen yoğun kar yağışı ihtimali gözetilerek, mücadelenin sağlıklı koşullarda oynanması adına, başta stadyum zemininin korunması olmak üzere gerekli tüm tedbirler kulübümüzce alınmıştır." denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."