Galatasaray'dan taraftarlarına çağrı
Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiren Galatasaray, yeni transferlerinin imza töreni ve sonrasında gerçekleştireceği antrenman için taraftarı Rams Park'a davet etti!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 30 Temmuz Pazar günü takımın yapacağı antrenmana taraftarlarını çağırdı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HAYDİ BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI, PAZAR GÜNÜ RAMS PARK'A! Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız!" ifadelerine yer verildi.
"HAYDİ BÜYÜK GALATASARAY TARAFTARI, PAZAR GÜNÜ RAMS PARK'A!"
Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız!