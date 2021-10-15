Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı

Galatasaray, son günlerin popüler dizi serisi Squid Game temalı bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullandı.

Son günlerin fenomeni Güney Kore yapımı dizide ödüle ulaşmak isteyen oyuncuların oynadığı bir çocuk oyunu, sosyal medyada adeta viral oldu.