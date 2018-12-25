Süper Lig’in ilk yarısını lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde kapatan Galatasaray’da transfer harekatı başladı... Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sezon başında Gomis’i sattıktan sonra forvet transferi yapamayarak taraftarın tepkisini çeken Cengiz yönetimi, aynı hataya düşmeyerek bu kez elini çabuk tutmak istiyor.

Daha önce görüşülen ve prensip anlaşması sağlanan Alan Carvalho’yu önümüzdeki günlerde açıklamayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, ikinci golcü olarak da Demba Ba’yı kiralamak için uğraşıyor. Transferde önceliği forvet hattına veren yönetim, bu bölgeye takviye yaptıktan sonra stoper transferine yönelecek.