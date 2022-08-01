İtalyan ekibi daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği genç golcü Botheim'ı renklerine bağlamıştı. Ancak bu kez transferin kazananının saarı-kırmızılılar olması bekleniyor. Çünkü futbolcuya daha fazla maaş öneren takım Galatasaray oldu.