Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Bunun en önemli sebebi olarak ise oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde forma giymeye devam etmek istemesi gösterilirken, Cagliari’nin transfer etmesi halinde Inter’e kiralama ücreti ödemeyeceği, oyuncuya 1 sezon için 4.5 milyon Euro vereceği kaydedildi.