"Onyekuru, CSKA Moskova'yı Galatasaray için reddetti" haberleri hakkında konuşan Guillam Kostet-Barmada, "CSKA'nın Onyekuru için ciddi bir ilgisi var. CSKA'yı reddettiğimiz haberleri doğru değil. Ancak maalesef daha fazla bir şey söyleyemem" cevabını verdi.