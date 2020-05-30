Yeniden başlayacak olan 2019-2020 sezonunun geri kalanı için çalışmalarını Fatih Terim yönetiminde yoğun bir şekilde devam ettiren Galatasaray'da önümüzdeki sezona yönelik adımlar da atılıyor. Bu kapsamda kadro planlamasını yavaş yavaş şekillendirmek isteyen Sarı-kırmızılı kurmaylar defans bölgesinde yaşanacak ayrılıkların ardından bu boşlukları doldurmak için adaylar belirliyor.

Bu kapsamda Monaco'nun tecrübeli stoperi Kamil Glik'i gözüne kestiren Galatasaray'da tecrübeli oyuncuyla defansın iyice sağlamlaştırılması hedefleniyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle istenilen katkı alınamamasına rağmen Christian Luyindama'ya takipler olması oyuncunun kulübe ciddi bir gelir sağlama ihtimalini doğururken Kongolu oyuncudan doğacak açığın tartışılmayacak bir isimle doldurulması planlanıyor.

Monaco'nun Polonyalı stoper Glik ile yola devam etmeyi düşünmemesi bu transferi Galatasaray için cazip kılarken, Luyindama'ya teklifler yapıldığı anda Sarı-kırmızılılar Monaco ile masaya oturmayı hedefliyor.

SAĞ BEKE GENÇ GURBETÇİ

Galatasaray'ın defans bölgesinde takviye yapmak istediği bir diğer mevki ise sağ bek... Mariano'nun sezon sonunda ayrılacak olması sebebiyle bu bölgeye takviye yapmayı düşünen Fatih Terim, Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un 2. takımında forma giyen 20 yaşındaki genç gurbetçi Amed Öncel'i takibe aldı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Amed'i bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray'ın bu transferde ise hem Almanya'dan hem de Türkiye'den birçok rakibi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların Amed için hızlı davranarak oyuncuyu ikna etmeyi planladığı kaydedildi.