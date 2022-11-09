Ofspor maçında darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross’un tedavisine başlanmıştır.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: