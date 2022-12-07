Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

Galatasaray, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray Futbol A Takımı'nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün'ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

Yunus Akgün'ün sahalardan 4 hafta civarı uzak kalması bekleniyor.