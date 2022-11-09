Galatasaray'dan Ross açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda dün Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile oynanan maçta darbeye bağlı olarak sağ dizinde esneme meydana gelen ve bugün yapılan MR tetkiklerinde ileri derece iç yan bağ hasarı ve ön çapraz bağda gerilme tespit edilen futbolcumuz Mathias Ross´un tedavisine başlanmıştır."

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