Galatasaray'dan rekor performans!
Beşiktaş karşısında derbiyi kazanan ve liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, 28. haftalar itibarıyla en çok puan toplayan takım oldu ve rekor kırdı
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Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'a karşı derbiyi tek golle kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en başarılı performansını sergilemiş oldu.
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Geride kalan 28 maçta 24 galibiyet ve 3 beraberlik alıp sadece Hatayspor'a yenilen Sarı-Kırmızılılar, toplam 75 puana ulaştı.
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Galatasaray, lig tarihinde 28. haftalar itibarıyla en çok puan toplayan takım oldu ve lig rekorunu kırdı.
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Sarı kırmızılılar, ayrıca Beşiktaş'a karşı da yenilenen Tüpraş Stadı'nda ilk kez kazanmış oldu.
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