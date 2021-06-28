Galatasaray, yeni sezon öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı ilk hazırlık maçında dün Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini 36 ve 62'nci dakikalarda yeni transfer Aytaç Kara kaydetti. Teknik direktör Fatih Terim, 21 Haziran'da takımın başına geçerken, henüz 6 günde hedeflediği pas oyunundan örnekler sundu. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık 25 gün sonra oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki PSV Eindhoven maçı öncesi Hollandalılara 'hazırız' mesajı verdi.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden özellikle Aytaç Kara, gollerinin yanı sıra orta sahadaki mücadelesi, oyun görüşü ve uyumuyla geçer not aldı. Alpaslan Öztürk ise arzu ve isteğiyle dikkat çekerken, bazı eksikliklerine rağmen umut verdi.
MOHAMED KORKUTTU
Galatasaray'da hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Mostafa Mohamed, 5'inci dakikada rakibiyle çarpışması sonucu oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, "Sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, gerçekleştirilen acil MR tetkiklerinde ise sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama tespit edilmiş, herhangi bir bağ yaralanmasına rastlanmamıştır. Buna ek olarak sol ayak bileği MR'ında kemik ödemi ve eklem kapsülünde kanama mevcut olan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Mısırlı yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı şu an net olarak açıklanmadı. Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı öncesi santrfor bölgesinde Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol ve Ryan Babel gibi isimler alternatifler arasında. Diğer taraftan bonservisi Galatasaray'da olan Mbaye Diagne ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. Senegalli oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.
KAMP NETLEŞMEDİ
Galatasaray'ın bu sezon kampını yurt dışında yapıp yapmayacağı da henüz netlik kazanmadı. 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda PSV Eindhoven ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların kamp seçenekleri arasında Avusturya bulunuyor. Ancak, kamp hakkında henüz net karar verilmedi.
ARDA VE EMRE AKBABA'NIN SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR BEKLENİYOR
Öte yandan Galatasaray'da bu hafta Arda Turan ve Emre Akbaba'nın sözleşmeleriyle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmeleri geçtiğimiz sezon sonunda sona eren iki isimden Arda Turan yeni sezon hazırlıklarında yer alırken, Emre Akbaba ise henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Ayrıca sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon öncesinde takviye çalışmaları da sürüyor. Galatasaray'ın sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat mevkilerine hamle yapması bekleniyor.
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