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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen cevabı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Osimhen cevabı

        Galatasaray'ın resmi hesabı, ""Osimhen Galatasaray'da başarısız olacak, Chelsea'ye imza atmalıydı" şeklinde yazı yazan yabancı bir taraftara cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:13
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        Galatasaray'dan Osimhen cevabı!
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        Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, büyük yankı uyandırdı.

        Nijeryalı yıldızın transferi, bu kez Galatasaray'ın bir taraftara verdiği cevapla gündem oldu.

        CHELSEA İÇİN OLAY CEVAP

        Sosyal medyada yabancı bir kullanıcı, Osimhen için, "Galatasaray'da başarısız olacak. Chelsea'ye imza atmalıydı çünkü daha büyük bir kulüp" şeklinde bir yorum yaptı.

        Galatasaray'ın İngilizce hesabı ise bu yoruma, "Soyunma odasında yeterli yeri olabileceğinden şüpheliyim" şeklinde cevap verdi.

        Galatasaray resmi hesabının bu cevabı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok sayıda kez paylaşıldı ve büyük etkileşim aldı.

        NE OLMUŞTU?

        Kadrosunda 50'den fazla oyuncu bulunan Chelsea'de futbolcuların geçtiğimiz günlerde spor salonunda yaptığı kalabalık çalışma büyük yankı uyandırmıştı.

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